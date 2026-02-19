Si dice di uomini fiacchi

SOLUZIONE: POLENTONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si dice di uomini fiacchi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dice di uomini fiacchi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Polentoni? Il termine si riferisce a uomini che mostrano una certa debolezza fisica, mancanza di energia o resistenza. Questa espressione è spesso usata in modo informale per descrivere persone che, per vari motivi, risultano meno vigorose o resilienti rispetto ad altri. L'uso del termine può avere anche connotazioni scherzose o critiche, evidenziando una certa mancanza di carattere o determinazione. La parola si collega quindi a un'immagine di fragilità o poca forza, che può essere attribuita sia a condizioni temporanee che a caratteristiche permanenti.

La soluzione associata alla definizione "Si dice di uomini fiacchi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dice di uomini fiacchi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Polentoni:

P Padova O Otranto L Livorno E Empoli N Napoli T Torino O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dice di uomini fiacchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

