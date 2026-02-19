Il colore della Ferrari

SOLUZIONE: ROSSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il colore della Ferrari" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il colore della Ferrari". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Rosso? Il colore che identifica immediatamente questa iconica casa automobilistica è un rosso vivace e brillante, simbolo di passione e velocità. Questa tonalità è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica, riconoscibile in tutto il mondo. La scelta di questa sfumatura ha radici storiche e culturali, legate alla tradizione italiana e all’immagine di adrenalina e eccellenza che il marchio desidera trasmettere. Il rosso di Ferrari richiama anche il colore della bandiera italiana, evidenziando l’orgoglio nazionale e la competitività nel mondo delle corse.

In presenza della definizione "Il colore della Ferrari", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il colore della Ferrari" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rosso:

R Roma O Otranto S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il colore della Ferrari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

