Il colore della Quaresima

Aggettivo

Curiosità su: Viola come il mare è una serie televisiva italiana diretta da Francesco Vicario nella prima stagione e da Alexis Sweet e Laszlo Barbo nella seconda stagione, trasmessa in prima visione su Canale 5 dal 30 settembre 2022, con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. È liberamente ispirata sul romanzo Conosci l'estate della scrittrice Simona Tanzini, edito da Sellerio Editore.

viola m e f inv

di colore violaceo

Sostantivo

viola ( approfondimento) m inv

(colore) (fisica) colore secondario dato dall'unione di rosso e blu (gergale) (sport) il nome dato per indicare la squadra di calcio della ACF Fiorentina i viola hanno conquistato il titolo

Sostantivo

viola ( approfondimento) f sing (pl.: viole)

(botanica) pianta erbacea nota anche come mammola

(musica) strumento musicale della famiglia degli archi

Voce verbale

viola

terza persona singolare dell'indicativo presente di violare seconda persona singolare dell'imperativo di violare

Sillabazione

viò | la

Pronuncia

IPA: /'vjla/

Etimologia / Derivazione

(aggettivo, sostantivo) dal provenzale viola

(voce verbale) vedi violare

Sinonimi

violetta

( regionale ) , mammola

, mammola (di colore) violetto, violaceo

violetto, violaceo (sport: nel calcio) fiorentino, gigliato

fiorentino, gigliato ( strumento musicale) violino, violoncello, contrabbasso

violino, violoncello, contrabbasso livido, paonazzo

Parole derivate

violacciocca, violetto, violaceo

Iperonimi

(botanica) Violacee

Da non confondere con