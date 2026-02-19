Cocktail con vodka: Bloody

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cocktail con vodka: Bloody' è 'Mary'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARY

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cocktail con vodka: Bloody" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cocktail con vodka: Bloody". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Mary? Il nome Mary è spesso associato a una bevanda a base di vodka che si caratterizza per il suo colore rosso intenso e il sapore deciso. Questa miscela, conosciuta come Bloody Mary, combina spesso salsa di pomodoro, spezie e altri ingredienti che la rendono unica nel suo genere. È molto apprezzata come aperitivo o per un brunch rilassato, grazie alla sua capacità di risvegliare i sensi. La sua preparazione varia a seconda dei gusti, ma la presenza della vodka resta il tratto distintivo. Si tratta di una bevanda che unisce gusto e tradizione in modo particolare.

La soluzione associata alla definizione "Cocktail con vodka: Bloody" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cocktail con vodka: Bloody" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mary:

M Milano A Ancona R Roma Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cocktail con vodka: Bloody" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

