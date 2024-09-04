Il bloody cocktail con la vodka

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il bloody cocktail con la vodka' è 'Mary'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARY

Perché la soluzione è Mary? Il bloody cocktail con la vodka, conosciuto come Mary, è una bevanda celebre per il suo colore rosso intenso e il sapore deciso. La sua composizione prevede principalmente vodka, succo di pomodoro e spezie, creando un mix equilibrato tra gusto forte e sapore speziato. Questa bevanda viene spesso gustata come aperitivo o durante momenti di socializzazione. La sua fama deriva dalla capacità di stimolare i sensi e di accompagnare conversazioni conviviali. La Mary rimane una scelta apprezzata tra gli amanti dei cocktail robusti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il bloody cocktail con la vodka". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il bloody cocktail con la vodka nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mary

La definizione "Il bloody cocktail con la vodka" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il bloody cocktail con la vodka" conferma che la soluzione 'Mary' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mary

M Milano A Ancona R Roma Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il bloody cocktail con la vodka" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mary' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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