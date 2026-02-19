La capacità dei batteri di contrastare l azione di un medicinale

Home / Soluzioni Cruciverba / La capacità dei batteri di contrastare l azione di un medicinale

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'La capacità dei batteri di contrastare l azione di un medicinale' è 'Farmacoresistenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FARMACORESISTENZA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La capacità dei batteri di contrastare l azione di un medicinale" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La capacità dei batteri di contrastare l azione di un medicinale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Farmacoresistenza? La farmacoresistenza rappresenta la capacità di alcuni batteri di modificare il loro comportamento per resistere agli effetti dei farmaci usati nel trattamento delle infezioni. Questa caratteristica rende più difficile eliminare le infezioni, richiedendo spesso terapie più lunghe o alternative. La presenza di batteri resistenti può derivare dall'uso eccessivo o scorretto di antibiotici, favorendo la selezione di ceppi più forti. La diffusione di queste forme resistenti preoccupa la sanità pubblica, poiché limita le opzioni terapeutiche disponibili. La lotta contro la farmacoresistenza è una sfida importante per la medicina moderna.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La capacità dei batteri di contrastare l azione di un medicinale nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Farmacoresistenza

In presenza della definizione "La capacità dei batteri di contrastare l azione di un medicinale", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La capacità dei batteri di contrastare l azione di un medicinale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Farmacoresistenza:

F Firenze A Ancona R Roma M Milano A Ancona C Como O Otranto R Roma E Empoli S Savona I Imola S Savona T Torino E Empoli N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La capacità dei batteri di contrastare l azione di un medicinale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un medicinale la cui azione è molto efficace e precisaAzione che desta ripugnanzaPrime in azioneLo merita ogni buona azioneIl campo d azione di Tim e Vodafone