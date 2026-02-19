Un asola di corda

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un asola di corda' è 'Alamaro'.

SOLUZIONE: ALAMARO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un asola di corda" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un asola di corda". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Alamaro? Un alamaro rappresenta un piccolo anello o asola realizzata in corda o altro materiale resistente. Viene utilizzato per creare punti di fissaggio, facilitando l'attacco di corde, funi o altri elementi. Questi anelli sono spesso impiegati in ambito nautico, in attività di arrampicata o nel settore del campeggio, dove è fondamentale fissare in modo sicuro e rapido. La loro funzione principale consiste nel fornire un punto di ancoraggio che permette di gestire e organizzare le corde in modo efficace. La loro versatilità li rende strumenti indispensabili in molte situazioni pratiche.

La definizione "Un asola di corda" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un asola di corda" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Alamaro:

A Ancona L Livorno A Ancona M Milano A Ancona R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un asola di corda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

