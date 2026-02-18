Il Paese in cui è custodita la Dama con l ermellino

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Paese in cui è custodita la Dama con l ermellino

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Paese in cui è custodita la Dama con l ermellino' è 'Polonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLONIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Paese in cui è custodita la Dama con l ermellino" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Paese in cui è custodita la Dama con l ermellino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Polonia? La Polonia, situata nel cuore dell’Europa centrale, è famosa per la sua ricca storia e cultura. Tra le sue opere più celebri si trova la Dama con l'ermellino, un dipinto di Leonardo da Vinci conservato in un famoso museo di Cracovia. Questo capolavoro rappresenta un simbolo di grande valore artistico e storico, attirando visitatori da tutto il mondo. La nazione ha attraversato numerosi eventi che hanno plasmato la sua identità, mantenendo vivo il patrimonio culturale. La Polonia si distingue per la sua tradizione e il suo patrimonio artistico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il Paese in cui è custodita la Dama con l ermellino nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Polonia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il Paese in cui è custodita la Dama con l ermellino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Paese in cui è custodita la Dama con l ermellino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Polonia:

P Padova O Otranto L Livorno O Otranto N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Paese in cui è custodita la Dama con l ermellino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo Stato europeo con capitale VarsaviaLa sua moneta è lo zlotyVarsavia ne è la capitaleCosì è detto un Paese in cui si pagano poche tasseCosì è detto un Paese in cui non si pagano tasseLa parte più interna del tempio greco in cui era custodita la statua del dioIl Museum in cui è custodita la Stele di RosettaIl Paese di cui il monolite Uluru è un simbolo