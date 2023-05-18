Macchine di lusso americane

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Macchine di lusso americane' è 'Cadillac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CADILLAC

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Macchine di lusso americane
  • Risposta: CADILLAC
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CILC
  • Inizia con: C
  • Finisce con: C

Perchè la soluzione è Cadillac? Le auto di lusso americane sono simbolo di eleganza e potenza. Tra queste, CADILLAC si distingue per design raffinato e tecnologia avanzata, offrendo un’esperienza di guida esclusiva. Queste vetture sono spesso associate a successo e stile di vita sofisticato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Macchine di lusso americane: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "Macchine di lusso americane", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Cadillac. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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