La definizione e la soluzione di 12 lettere: Gli eroici Mille. CAMICIE ROSSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La camicia o giubba rossa era il segno distintivo scelto da Giuseppe Garibaldi e dai suoi volontari fin dal 1843, quando il patriota radunò a Montevideo 500 italiani, nella Legione italiana, per difendere la capitale uruguaiana dalle forze dell'ex presidente Manuel Oribe e da quelle del suo principale alleato, il dittatore argentino Juan Manuel de Rosas. Garibaldi, potendo contare su pochi finanziamenti per questa sua impresa, trovò del panno di lana rosso, in genere usato per i camici dei macellai al fine di nascondere le macchie di sangue animale, per rivestire le sue truppe. Secondo una tradizione risorgimentale, dopo aver lanciato la ...

camice ( approfondimento) m sing (pl.: camici)

(religione) tunica bianca sacerdotale (medicina) tunica bianca per l'igiene (storia) veste in cui in passato si fasciavano i defunti

Sostantivo, forma flessa

camice m pl

plurale di camicia

Sillabazione

cà | mi | ce

Pronuncia

IPA: /'kamite/

Etimologia / Derivazione

da camicia

Sinonimi

grembiule, veste, tunica

Da non confondere con

camicie

Proverbi e modi di dire