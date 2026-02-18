Un fiore con foglie a spada

Home / Soluzioni Cruciverba / Un fiore con foglie a spada

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un fiore con foglie a spada' è 'Ireos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IREOS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un fiore con foglie a spada" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un fiore con foglie a spada". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ireos? Gli IREOS sono piante caratterizzate da fiori con foglie a forma di spada, che si distinguono per la loro eleganza e raffinatezza. Questi fiori, spesso presenti nei giardini mediterranei, attirano l’attenzione per le loro linee affilate e il colore brillante. Crescono in ambienti soleggiati e richiedono poche cure, rendendoli ideali per chi desidera un tocco di stile naturale. La forma delle foglie ricorda le lame affilate di una spada, dando loro un aspetto deciso e distintivo. La loro presenza arricchisce il paesaggio con un tocco di eleganza senza tempo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un fiore con foglie a spada nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ireos

Per risolvere la definizione "Un fiore con foglie a spada", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un fiore con foglie a spada" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ireos:

I Imola R Roma E Empoli O Otranto S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un fiore con foglie a spada" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il fiore che simboleggia una buona notiziaFiore che dà una polvere odorosa per dentifriciUn fiore blu-violetto con le foglie a spadaLe piccole foglie che costituiscono l involucro del fioreHa foglie a spadaLe foglie modificate per sostenere il fioreHa le foglie a spada