Detto: Aria di porta alla sepoltura

Home / Soluzioni Cruciverba / Detto: Aria di porta alla sepoltura

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Detto: Aria di porta alla sepoltura' è 'Fessura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FESSURA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Detto: Aria di porta alla sepoltura" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Detto: Aria di porta alla sepoltura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Fessura? Una fessura è una piccola apertura o spacco che si crea in una superficie, spesso a causa di usura o pressione. Può trovarsi su pareti, muri o altri materiali e permette il passaggio di aria, luce o piccoli oggetti. La presenza di una fessura può indicare fragilità o un danno strutturale, ma può anche essere funzionale, ad esempio per favorire la ventilazione. In alcuni contesti, questa apertura è associata a un senso di transizione o di passaggio, come quello che si immagina possa avvenire in un luogo di sepoltura.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Detto: Aria di porta alla sepoltura nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fessura

Per risolvere la definizione "Detto: Aria di porta alla sepoltura", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Detto: Aria di porta alla sepoltura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Fessura:

F Firenze E Empoli S Savona S Savona U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Detto: Aria di porta alla sepoltura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lascia trapelare la luceSpiraglioPiccola spaccatura da cui può passare aria, luceAnche detto tromba d ariaCosì è anche detto il crampo degli scrivaniÈ detto anche coguaroSic gloria mundi dettoNo detto a Monaco di Baviera