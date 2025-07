Spiraglio nei cruciverba: la soluzione è Fessura

FESSURA

Curiosità e Significato di Fessura

Perché la soluzione è Fessura? Spiraglio indica un'apertura o una fessura sottile, spesso nascosta o difficile da notare. Può riferirsi a una piccola apertura in un muro, una finestra o anche a un barlume di luce o speranza tra le difficoltà. È un termine che suggerisce un varco minuscolo attraverso cui si può intravedere qualcosa di più grande o nascosto, come un piccolo spiraglio di possibilità in situazioni complicate.

Come si scrive la soluzione Fessura

F Firenze

E Empoli

S Savona

S Savona

U Udine

R Roma

A Ancona

