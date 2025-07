Piccola spaccatura da cui può passare aria, luce nei cruciverba: la soluzione è Fessura

Home / Soluzioni Cruciverba / Piccola spaccatura da cui può passare aria, luce

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccola spaccatura da cui può passare aria, luce' è 'Fessura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FESSURA

Curiosità e Significato di Fessura

Non fermarti alla soluzione! Conosci Fessura più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Fessura.

Perché la soluzione è Fessura? Una fessura è una minuscola apertura o spaccatura molto sottile, attraverso cui può passare aria, luce o anche piccoli oggetti. Si trova spesso in pareti, porte o oggetti di uso quotidiano, creando uno spiraglio invisibile o quasi impercettibile. È un termine che descrive appunto questa fessura, piccola ma spesso significativa nel contesto di isolamento o ventilazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piccola apertura che fa passare aria o lucePuò tenerla chi non ha nulla di cui vergognarsiPuò essere ad aria compressaPuò chiederla la sentinella per far passareL aria con cui ci si gonfia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fessura

Stai cercando la risposta alla definizione "Piccola spaccatura da cui può passare aria, luce"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

E Empoli

S Savona

S Savona

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G I O Ù N E T V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIOVENTÙ" GIOVENTÙ

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.