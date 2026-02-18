Conduce programmi in radio e in tivù con Greg

SOLUZIONE: LILLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Conduce programmi in radio e in tivù con Greg" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Conduce programmi in radio e in tivù con Greg". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Lillo? LILLO è un noto personaggio del mondo dello spettacolo italiano, riconosciuto per la sua presenza in televisione e radio. Spesso collaboratore di Greg, si distingue per il suo modo di condurre programmi, unendo ironia e spontaneità. La sua capacità di intrattenere il pubblico, attraverso battute e commenti vivaci, lo ha reso una figura molto apprezzata nel panorama mediatico. La sua esperienza nel settore dello spettacolo gli permette di gestire con abilità le dinamiche delle trasmissioni, mantenendo sempre alta l’attenzione degli spettatori. La sua presenza è sinonimo di allegria e coinvolgimento.

La soluzione associata alla definizione "Conduce programmi in radio e in tivù con Greg" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Conduce programmi in radio e in tivù con Greg" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lillo:

L Livorno I Imola L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Conduce programmi in radio e in tivù con Greg" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

