La Soluzione ♚ La trasmissione di programmi radio e TV online La definizione e la soluzione di 9 lettere: La trasmissione di programmi radio e TV online. STREAMING Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su La trasmissione di programmi radio e tv online: Scuola) e la visual radio di rai radio 2. consultare la guida tv con i palinsesti di tutte le reti tv e radio. rivedere i programmi dei giorni precedenti... Nel campo delle telecomunicazioni, lo streaming, in italiano flusso multimediale o flusso audiovisivo, identifica un flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni tramite una rete telematica. Questi dati vengono riprodotti man mano che arrivano a destinazione. Generalmente la trasmissione in streaming avviene utilizzando i protocolli RTP e RTSP a livello di applicazione, mentre a livello di trasporto si utilizza prevalentemente il protocollo UDP. Altre Definizioni con streaming; trasmissione; programmi; radio; online; Trasmissione in cioè online; Il sistema per vedere un film online |; Una trasmissione radio ricevibile online; Trasmissione radio online; Si consultano nel fare programmi; Un indice di ascolto dei programmi televisivi;

