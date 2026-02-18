Si sovrappongono lungo la schiena

SOLUZIONE: VERTEBRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si sovrappongono lungo la schiena" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si sovrappongono lungo la schiena". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Vertebre? Le ossa che si allineano dalla testa alla coda formando la colonna vertebrale sono chiamate vertebre. Queste strutture si sovrappongono lungo la schiena, garantendo stabilità e flessibilità al corpo. La loro disposizione permette di proteggere il midollo spinale e sostenere il peso del corpo. La loro funzione è fondamentale per il movimento e la postura, rendendo la colonna vertebrale un elemento essenziale dell'anatomia umana.

Se la definizione "Si sovrappongono lungo la schiena" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si sovrappongono lungo la schiena" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Vertebre:

V Venezia E Empoli R Roma T Torino E Empoli B Bologna R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si sovrappongono lungo la schiena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

