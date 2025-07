Le parti che compongono principalmente il rachide nei cruciverba: la soluzione è Vertebre

VERTEBRE

Curiosità e Significato di Vertebre

Perché la soluzione è Vertebre? Le vertebre sono le ossa che compongono principalmente il rachide, ovvero la colonna vertebrale. Questi elementi strutturali proteggono il midollo spinale e sostengono il corpo, consentendo movimenti e flessibilità. Composte da 33 vertebre, si articolano tra loro formando una struttura resistente e flessibile. Insieme, costituiscono la colonna vertebrale, elemento fondamentale della nostra anatomia.

