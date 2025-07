Ossa disposte in colonna nei cruciverba: la soluzione è Vertebre

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ossa disposte in colonna' è 'Vertebre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VERTEBRE

Curiosità e Significato di Vertebre

Approfondisci la parola di 8 lettere Vertebre: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vertebre? Le vertebre sono le ossa che compongono la colonna vertebrale, disposte in modo ordinato e allineato come una colonna. Questi elementi strutturali sostengono il busto, proteggono il midollo spinale e permettono flessibilità e movimento al corpo. La loro disposizione è fondamentale per la postura e la salute della schiena, rendendo le vertebre un elemento essenziale del nostro scheletro.

Come si scrive la soluzione Vertebre

Hai trovato la definizione "Ossa disposte in colonna" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

R Roma

T Torino

E Empoli

B Bologna

R Roma

E Empoli

