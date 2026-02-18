Vi ha sede la Fao

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi ha sede la Fao

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vi ha sede la Fao' è 'Roma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi ha sede la Fao" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi ha sede la Fao". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Roma? La città che ospita la sede principale di un'importante organizzazione internazionale dedicata alla sicurezza alimentare e allo sviluppo sostenibile è Roma, capitale italiana ricca di storia e cultura.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vi ha sede la Fao nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Roma

La definizione "Vi ha sede la Fao" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi ha sede la Fao" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Roma:

R Roma O Otranto M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi ha sede la Fao" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dista poco da OstiaÈ capoccia in una canzone di VendittiLa incendiò NeroneVi ha sede la FerrariVi ha sede il Ministero degli InterniVi ha sede il governo kenianoVi ha sede la Croce Rossa InternazionaleVi ha sede la General Motors