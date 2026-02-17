Lo sono anguille e murene

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo sono anguille e murene' è 'Apodi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APODI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono anguille e murene" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono anguille e murene". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Apodi? Gli esseri che appartengono a questa categoria sono creature che si mimetizzano nel loro ambiente marino, spesso confuse tra pesci simili. Si caratterizzano per il corpo allungato e la pelle liscia, risultando difficili da distinguere. Queste specie sono note per il loro ruolo ecologico e per le abitudini di vita che includono nascondersi tra le rocce o nelle tane. Sono rappresentanti di organismi che si adattano perfettamente alle condizioni dell'ambiente acquatico.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo sono anguille e murene" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono anguille e murene" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Apodi:

A Ancona P Padova O Otranto D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono anguille e murene" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

