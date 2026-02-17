Sbalorditi sbigottiti

SOLUZIONE: ESTERREFATTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sbalorditi sbigottiti" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sbalorditi sbigottiti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Esterrefatti? Gli esterefatti sono persone colte di sorpresa, spesso increduli di fronte a qualcosa di inaspettato o straordinario. La loro espressione riflette un senso di meraviglia e smarrimento, lasciandoli senza parole di fronte a eventi sorprendenti. Questo stato di stupore può derivare da situazioni impreviste o fenomeni che superano le aspettative, suscitando un forte senso di incredulità e meraviglia.

Se la definizione "Sbalorditi sbigottiti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sbalorditi sbigottiti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Esterrefatti:

E Empoli S Savona T Torino E Empoli R Roma R Roma E Empoli F Firenze A Ancona T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sbalorditi sbigottiti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

