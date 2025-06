Sbigottiti, esterrefatti nei cruciverba: la soluzione è Attoniti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sbigottiti, esterrefatti' è 'Attoniti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATTONITI

Curiosità e Significato... La parola Attoniti è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Attoniti.

Perché la soluzione è Attoniti? Attoniti indica uno stato di grande sorpresa o stupore, spesso accompagnato da incredulità. Quando qualcosa ci lascia senza parole, con il fiato sospeso e la mente incapace di reagire immediatamente, siamo attoniti. È un'emozione intensa che ci coglie di sorpresa, facendoci sentire immobili e sbigottiti davanti a eventi inaspettati o sorprendenti. Insomma, è il sentimento di chi rimane senza parole di fronte a qualcosa di incredibile.

Se "Sbigottiti, esterrefatti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

T Torino

I Imola

