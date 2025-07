Ex residenza papale fuori Roma nei cruciverba: la soluzione è Castelgandolfo

Home / Soluzioni Cruciverba / Ex residenza papale fuori Roma

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Ex residenza papale fuori Roma' è 'Castelgandolfo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASTELGANDOLFO

Curiosità e Significato di Castelgandolfo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 14 lettere Castelgandolfo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Castelgandolfo? Castel Gandolfo è una pittoresca cittadina situata fuori Roma, famosa per ospitare la residenza estiva dei papi. Circondata da laghi e colline, questa località rappresenta un'oasi di tranquillità e spiritualità, con il suo celebre palazzo papale e i giardini storici. Un luogo ricco di storia e fascino, simbolo di pace e spiritualità per chi visita la regione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ex residenza del Papa fuori RomaUn palazzo papale in RomaIl Pompilio tra i sette re di RomaResidenza abitualeIndennità per lavoro fuori sede

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Castelgandolfo

Hai davanti la definizione "Ex residenza papale fuori Roma" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

L Livorno

G Genova

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

F Firenze

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E G L I A A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEGNAIA" LEGNAIA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.