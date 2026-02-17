Fu un iniziatore del cubismo

Home / Soluzioni Cruciverba / Fu un iniziatore del cubismo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fu un iniziatore del cubismo' è 'Picasso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PICASSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu un iniziatore del cubismo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu un iniziatore del cubismo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Picasso? Pablo Picasso è considerato uno dei pionieri del movimento cubista, rivoluzionando l'arte con le sue tecniche innovative e rappresentazioni astratte. La sua capacità di scomporre e ricostruire le forme ha aperto nuove strade espressive, influenzando profondamente il XX secolo. La sua figura è simbolo di sperimentazione e creatività, lasciando un'impronta indelebile nel mondo artistico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fu un iniziatore del cubismo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Picasso

Se la definizione "Fu un iniziatore del cubismo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu un iniziatore del cubismo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Picasso:

P Padova I Imola C Como A Ancona S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu un iniziatore del cubismo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il pittore del periodo blu e rosaIl grande pittore spagnolo autore di GuernicaIl pittore che ebbe il periodo blu e il periodo rosaFu un creatore del cubismoFu detto il Conte VerdeFu amata dall imperatore TitoL ultimo di Venezia fu Ludovico ManinFu il mitico fondatore di Troia