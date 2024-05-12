L iniziatore della stampa moderna
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SOLUZIONE: GUTENBERG
Come completare la definizione
- Definizione: L iniziatore della stampa moderna
- Risposta: GUTENBERG
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: G________
- Inizia con: G
- Finisce con: G
Perché la soluzione è Gutenberg? Gutenberg è considerato l'iniziatore della stampa moderna grazie alla sua invenzione della macchina da stampa a caratteri mobili. Questa innovazione ha rivoluzionato la diffusione dei libri, rendendoli più accessibili e abbattendo i costi di produzione. La sua opera ha permesso la diffusione di conoscenze e idee in modo più rapido e capillare rispetto ai metodi precedenti. La sua figura è fondamentale nella storia della comunicazione e della cultura europea.
L iniziatore della stampa moderna: soluzione cruciverba da 9 lettere
La definizione "L iniziatore della stampa moderna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gutenberg'.
Schemi utili per Gutenberg
- Schema parole: 9
- La soluzione inizia con G
- La soluzione finisce con G
- Schema iniziale: G________
- Schema finale: _____BERG
Le 9 lettere della soluzione Gutenberg
La soluzione 'Gutenberg' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L iniziatore della stampa moderna". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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