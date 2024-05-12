L iniziatore della stampa moderna

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L iniziatore della stampa moderna' è 'Gutenberg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUTENBERG

Come completare la definizione

  • Definizione: L iniziatore della stampa moderna
  • Risposta: GUTENBERG
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: G________
  • Inizia con: G
  • Finisce con: G

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Perché la soluzione è Gutenberg? Gutenberg è considerato l'iniziatore della stampa moderna grazie alla sua invenzione della macchina da stampa a caratteri mobili. Questa innovazione ha rivoluzionato la diffusione dei libri, rendendoli più accessibili e abbattendo i costi di produzione. La sua opera ha permesso la diffusione di conoscenze e idee in modo più rapido e capillare rispetto ai metodi precedenti. La sua figura è fondamentale nella storia della comunicazione e della cultura europea.

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L iniziatore della stampa moderna: soluzione cruciverba da 9 lettere

La definizione "L iniziatore della stampa moderna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gutenberg'.

Schemi utili per Gutenberg

  • Schema parole: 9
  • La soluzione inizia con G
  • La soluzione finisce con G
  • Schema iniziale: G________
  • Schema finale: _____BERG

Le 9 lettere della soluzione Gutenberg

G Genova
U Udine
T Torino
E Empoli
N Napoli
B Bologna
E Empoli
R Roma
G Genova

La soluzione 'Gutenberg' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L iniziatore della stampa moderna". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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