L iniziatore della stampa moderna

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L iniziatore della stampa moderna' è 'Gutenberg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUTENBERG

Come completare la definizione Definizione: L iniziatore della stampa moderna

L iniziatore della stampa moderna Risposta: GUTENBERG

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: G________

G________ Inizia con: G

G Finisce con: G

Perché la soluzione è Gutenberg? Gutenberg è considerato l'iniziatore della stampa moderna grazie alla sua invenzione della macchina da stampa a caratteri mobili. Questa innovazione ha rivoluzionato la diffusione dei libri, rendendoli più accessibili e abbattendo i costi di produzione. La sua opera ha permesso la diffusione di conoscenze e idee in modo più rapido e capillare rispetto ai metodi precedenti. La sua figura è fondamentale nella storia della comunicazione e della cultura europea.

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L iniziatore della stampa moderna: soluzione cruciverba da 9 lettere

La definizione "L iniziatore della stampa moderna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gutenberg'.

Schemi utili per Gutenberg

Schema parole: 9

La soluzione inizia con G

La soluzione finisce con G

Schema iniziale: G________

Schema finale: _____BERG

Le 9 lettere della soluzione Gutenberg

G Genova U Udine T Torino E Empoli N Napoli B Bologna E Empoli R Roma G Genova

La soluzione 'Gutenberg' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L iniziatore della stampa moderna". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.