Significato della soluzione per: Relativo al martin iniziatore del protestantesimo

Aggettivo

Con il termine luteranesimo si indica la prima confessione religiosa cristiana protestante nata in ordine di tempo dalla riforma iniziata da Martin Lutero, che si ispira a lui e ai teologi che ne raccolsero l'eredità, primo fra tutti il suo assistente Filippo Melantone, redattore degli articoli della fede luterana nella Confessione augustana. La teologia luterana si sostiene su alcuni cardini (le cinque sola della Riforma) e afferma la non necessarietà dell'intercessione della Chiesa ai fini della salvezza dell'anima, considerata «un libero dono di Dio» (giustificazione) accordata all'uomo per sola fede nell'unico mediatore e redentore Gesù Cristo, senza l'ausilio delle opere della legge, in una particolare interpretazione del pensiero dell'apostolo Paolo e di Agostino, in quanto l'essere umano è assolutamente incapace di non peccare (teoria della depravazione totale) e non può sentirsi in colpa di ciò, ma può essere salvato solo da Dio se ha fede nella rivelazione di Cristo.

luterano m sing

(religione) relativo a Martin Lutero o al luteranesimo (antico) (spregiativo) miscredente

Sostantivo

luterano m sing

(religione) , (cristianesimo) seguace del luteranesimo

Sillabazione

lu | te | rà | no

Pronuncia

IPA: /lute'rano/

Etimologia / Derivazione

dal nome del predicatore tedesco Martin Lutero

Parole derivate

luteranesimo, luteranismo

Iperonimi