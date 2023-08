Ha la parte principale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la parte principale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PROTAGONISTA

Significato/Curiosità : Ha la parte principale

Il protagonista è il personaggio centrale di una storia, film, libro o qualsiasi tipo di narrazione. È colui che gioca il ruolo principale, attirando l'attenzione dello spettatore o del lettore. Il protagonista guida il racconto, e la sua esperienza personale e le azioni sono fondamentali per lo sviluppo della trama. Spesso, il protagonista affronta sfide, cresce e si evolve durante il corso della storia. La sua lotta e il suo percorso emotivo suscitano empatia e coinvolgimento da parte del pubblico. Il successo di una narrazione spesso dipende dalla capacità del protagonista di trasmettere emozioni e ispirare il pubblico.

