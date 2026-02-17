I Comitati di Base

SOLUZIONE: COBAS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I Comitati di Base" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I Comitati di Base". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Cobas? I COBAS sono gruppi formati da insegnanti, studenti e lavoratori che si uniscono per difendere i propri diritti e migliorare le condizioni di lavoro e studio. Operano spesso in modo autonomo rispetto alle organizzazioni sindacali tradizionali, promuovendo iniziative di protesta e mobilitazioni per ottenere cambiamenti significativi. La loro azione si basa sulla partecipazione diretta e sulla solidarietà tra le persone coinvolte.

La soluzione associata alla definizione "I Comitati di Base" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I Comitati di Base" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cobas:

C Como O Otranto B Bologna A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I Comitati di Base" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

