Sindacati non confederati sigla - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : COBAS

Significato/Curiosita : Sindacati non confederati sigla

Uniti, in inglese: united states of america o anche solo united states; in sigla usa) sono una repubblica federale dell'america settentrionale composta da... Generici del settore privato). i sindacati slai cobas, si cobas, adl cobas, sgb, usi-ait, slaiprolcobas, sol cobas e altri minori si sono opposti al protocollo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sindacati non confederati sigla : sindacati; confederati; sigla; sindacati : CGIL CISL e; Lo proclamano i sindacati ; sindacati : CGIL, CISL e.; Stop dei lavoratori con i sindacati ; Fa parte dei sindacati ; Sindacati confederati : CGIL, CISL e..; Nota organizzazione federale degli USA sigla ; Agiva in Algeria sigla ; Certificazione vinicola sigla ; La sigla del Canton Ticino; La sigla della tangente;

