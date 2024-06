La Soluzione ♚ La sigla dei sindacati di base La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : COBAS . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. COBAS

Significato della soluzione per La sigla dei sindacati di base: Praticano forme di lotta spesso non convenzionali e rifiutano una struttura verticistica nazionale. . I COBAS (Comitati di base) sono degli organismi sindacali autonomi sorti nel 1986, inizialmente nei comparti scuola e trasporti, al di fuori e in contrasto con i sindacati confederali.

