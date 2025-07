Non vendono al minuto nei cruciverba: la soluzione è Grossisti

GROSSISTI

Curiosità e Significato di Grossisti

Perché la soluzione è Grossisti? I grossisti sono aziende che vendono grandi quantità di prodotti a negozi e rivenditori, spesso all’ingrosso e a prezzi convenienti. Non vendono al minuto, ma preferiscono fornire grandi stock per consentire ai commercianti di rifornirsi in modo efficiente. Questo modello permette di approfittare di sconti e di avere sempre disponibilità di merce, facilitando il commercio e la distribuzione su larga scala.

Come si scrive la soluzione Grossisti

La definizione "Non vendono al minuto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

R Roma

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

