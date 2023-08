Resta visibile per poco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Resta visibile per poco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SCIA

Significato/Curiosita : Resta visibile per poco

Soltanto la parte di luce visibile con lunghezza d'onda maggiore, che corrisponde a gradazioni di colore dello spettro visibile della luce che possono andare... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la scia è un fenomeno fluidodinamico che si verifica ogni qual volta un corpo solido... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

