Resta dopo la cernita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Resta dopo la cernita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCARTO

Significato/Curiosita : Resta dopo la cernita

Gingilli. heaser sue, come modellare e lavorare il cernit, 2003, isbn 8880393359. resta monica, modellare con la nuova pasta sintetica, 1999, isbn 88-451-7168-x... Zeppa lo scarto può essere realizzato in successione. i nomi alternativi dello scarto usati in passato attengono all'ambito fonetico: aferesi (scarto iniziale)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Resta dopo la cernita : resta; dopo; cernita; resta in fondo alla botte; resta visibile per poco; Arresta molti automobilisti ma non è il Vigile Urbano; Arresta nei film western; Le regine della foresta ; Abbandonarono il Parlamento dopo il delitto Matteotti; La indossano gli atleti dopo la gara; Il giorno subito dopo Natale; Si usano dopo i bagni o le docce; Si ode dopo il lampo; I finalisti d una cernita ; Selezionato nella cernita ; Preferiti nella cernita ; Aprono la cernita ; Il latte... che ha subito una cernita ;

Cerca altre Definizioni