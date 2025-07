Si attiva in caso di pericolo nei cruciverba: la soluzione è Allarme

ALLARME

Curiosità e Significato di Allarme

Non fermarti alla soluzione! Conosci Allarme più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Allarme.

Perché la soluzione è Allarme? Allarme indica un sistema che si attiva automaticamente o manualmente in presenza di situazioni pericolose, come furti, incendi o intrusioni. Serve a segnalare immediatamente un pericolo, attirando l’attenzione di chi può intervenire. È un meccanismo fondamentale per garantire sicurezza e protezione, mettendo in moto dispositivi come sirene o allarmi telefonici. Insomma, è il modo più rapido per avvisare di un'emergenza.

Come si scrive la soluzione Allarme

Hai trovato la definizione "Si attiva in caso di pericolo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M N E E M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EMINEM" EMINEM

