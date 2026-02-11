Tiene il diario di bordo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Tiene il diario di bordo' è 'Comandante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMANDANTE

Perché la soluzione è Comandante? Il comandante registra le attività e gli eventi a bordo di una nave o di un aereo, tenendo traccia di tutte le operazioni e decisioni prese. Questo ruolo è fondamentale per garantire la sicurezza, l’efficienza e la corretta gestione della spedizione. La sua responsabilità include anche la documentazione di eventuali incidenti o anomalie. Mantenere un diario di bordo accurato permette di avere una cronologia dettagliata di tutto ciò che avviene durante il viaggio.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tiene il diario di bordo" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tiene il diario di bordo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Tiene il diario di bordo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Comandante

In presenza della definizione "Tiene il diario di bordo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tiene il diario di bordo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Comandante:

C Como O Otranto M Milano A Ancona N Napoli D Domodossola A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tiene il diario di bordo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

