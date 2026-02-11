Il suo nome fu dato al passaporto degli apolidi
SOLUZIONE: NANSEN
Perché la soluzione è Nansen? Il nome Nansen è associato a un passaporto speciale emesso per persone senza cittadinanza, offrendo loro un documento di identità riconosciuto internazionalmente. Questo strumento permette a chi non ha un paese di origine di viaggiare e ricevere assistenza diplomatica. La figura di Nansen, scienziato e politico norvegese, ha ispirato questa iniziativa umanitaria. Il suo nome rimane legato a un gesto di solidarietà e protezione per i senza patria.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il suo nome fu dato al passaporto degli apolidi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il suo nome fu dato al passaporto degli apolidi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
La soluzione associata alla definizione "Il suo nome fu dato al passaporto degli apolidi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il suo nome fu dato al passaporto degli apolidi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 6 lettere della soluzione Nansen:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il suo nome fu dato al passaporto degli apolidi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
