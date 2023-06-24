Al suo nome è dedicata l università di Mosca

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Al suo nome è dedicata l università di Mosca' è 'Lomonosov'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOMONOSOV

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Perché la soluzione è Lomonosov? Lomonosov è il nome dell’università di Mosca, un’istituzione rinomata per la sua lunga storia e il contributo nel campo dell’istruzione e della ricerca scientifica. Questo nome è associato a un importante scienziato e poeta russo del XVIII secolo, noto per aver promosso lo sviluppo culturale e accademico nel suo paese. L’università porta il nome di questa figura di grande rilievo, onorandone il lascito e il ruolo fondamentale nella formazione di molte generazioni di studenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Al suo nome è dedicata l università di Mosca". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Al suo nome è dedicata l università di Mosca nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Lomonosov

Se la definizione "Al suo nome è dedicata l università di Mosca" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Al suo nome è dedicata l università di Mosca" conferma che la soluzione 'Lomonosov' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Lomonosov

L Livorno O Otranto M Milano O Otranto N Napoli O Otranto S Savona O Otranto V Venezia

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Al suo nome è dedicata l università di Mosca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lomonosov' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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