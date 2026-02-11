Storico tiranno di Atene

Home / Soluzioni Cruciverba / Storico tiranno di Atene

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Storico tiranno di Atene' è 'Pisistrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PISISTRATO

Perché la soluzione è Pisistrato? Pisistrato fu un potente e ambizioso leader di Atene nel VI secolo a.C., noto per aver consolidato il suo potere attraverso strategie politiche e militari. La sua influenza ha lasciato un'impronta significativa sulla storia della città, anche se il suo governo fu spesso caratterizzato da metodi autoritari. La sua figura rappresenta uno dei più noti esempi di governante che ha esercitato il controllo con mano ferma, plasmando il destino della polis.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Storico tiranno di Atene" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Storico tiranno di Atene". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Storico tiranno di Atene nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Pisistrato

Questa pagina è dedicata alla definizione "Storico tiranno di Atene" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Storico tiranno di Atene" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Pisistrato:

P Padova I Imola S Savona I Imola S Savona T Torino R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Storico tiranno di Atene" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Figlio di Pisistrato che fu tiranno di AteneUn Cesare storicoFu rivale di AteneLo storico greco dell AnabasiI magnifici di uno storico film western del 1960