Il soprannome dato a uno storico Emanuele Filiberto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il soprannome dato a uno storico Emanuele Filiberto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : TESTA DI FERRO

Significato/Curiosita : Il soprannome dato a uno storico emanuele filiberto

Vittorio emanuele iii di savoia (vittorio emanuele ferdinando maria gennaro di savoia; napoli, 11 novembre 1869 – alessandria d'egitto, 28 dicembre 1947)... Significati, vedi emanuele filiberto di savoia (disambigua). emanuele filiberto di savoia, detto testa 'd fer ("testa di ferro") in piemontese (chambéry, 8 luglio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il soprannome dato a uno storico Emanuele Filiberto : soprannome; dato; storico; emanuele; filiberto; soprannome tedesco dell ex calciatore Beckenbauer; Il soprannome di Andrea di Cione il pittore del 300; Era il soprannome di Greta Garbo; soprannome di Cristiano Ronaldo: 7; Era il soprannome del calciatore Franco Causio; Come la voce del raffreddato ; Lucidato smaltato; Lo è il timore infondato ; Il Borromeo ricordato ne I promessi sposi; Lo attende chi ha dato più soldi del dovuto; storico film sul biliardo con Paul Newman; Compendioso come un famoso storico latino; Vi avvenne lo storico giuramento della Lega Lombarda; Lo storico fuoristrada che può essere Wrangler o Renegade; Uno storico Nino; I biscotti di Vittorio emanuele e Umberto; Vittorio emanuele II vi emise un noto proclama; Garibaldi vi incontrò Vittorio emanuele ; Sta per Gabriele o emanuele ; Primo nome di emanuele II re d Italia;

Cerca altre Definizioni