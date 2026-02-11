Sono i più freddi punti della Terra

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono i più freddi punti della Terra

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono i più freddi punti della Terra' è 'Poli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLI

Perché la soluzione è Poli? I poli rappresentano le zone più fredde del pianeta, situate alle estremità nord e sud. Questi luoghi, caratterizzati da temperature estreme e condizioni climatiche rigide, sono fondamentali per il clima globale e influenzano i modelli meteorologici mondiali. La loro natura glaciale e isolata li rende punti di grande interesse scientifico e simboli di ambienti estremi sulla Terra.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono i più freddi punti della Terra" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono i più freddi punti della Terra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sono i più freddi punti della Terra nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Poli

La definizione "Sono i più freddi punti della Terra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono i più freddi punti della Terra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Poli:

P Padova O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono i più freddi punti della Terra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I punti d incontro dei meridiani terrestriQuelli geografici non coincidono con quelli magnetici della TerraSono tutti e due freddissimiI più freddi punti della TerraPiù sono freddi e più sono rigidiCosì sono dette le più alte vette della TerraDanno punti a tutti ma non sono i più abiliGli : sono le più alte montagne della Terra