La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli : sono le più alte montagne della Terra' è 'Ottomila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTOMILA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli : sono le più alte montagne della Terra" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli : sono le più alte montagne della Terra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ottomila? Le vette più elevate del mondo, che superano gli otto mila metri di altezza, sono considerate tra le più imponenti e difficili da conquistare. Questi massicci montuosi rappresentano sfide estreme per gli alpinisti e simboli di grandezza naturale. La loro altezza impressionante le rende un punto di riferimento per le spedizioni e un soggetto di studio scientifico. Raggiungere gli ottomila metri richiede coraggio, preparazione e rispetto per la potenza della natura.

Quando la definizione "Gli : sono le più alte montagne della Terra" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli : sono le più alte montagne della Terra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ottomila:

O Otranto T Torino T Torino O Otranto M Milano I Imola L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli : sono le più alte montagne della Terra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

