POLI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Poli più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Poli.

Perché la soluzione è Poli? POLI è il plurale di polo, che indica i punti più estremi della Terra, come il Polo Nord e il Polo Sud. In senso figurato, può anche riferirsi a due opposti o estremi di una situazione. Nella frase, si allude a due elementi freddissimi, come i poli del mondo. Insomma, POLI richiama l’idea di due estremi gelidi e distanti tra loro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Due punti freddissimiSono due nel dittongoCaratterizza due fatti che si sono svolti simmetricamenteSono due in gruppoLo sono tutti i gatti di notte

