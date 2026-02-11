Sgraditi come il fiele

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sgraditi come il fiele' è 'Amari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMARI

Perché la soluzione è Amari? Gli alimenti o le sostanze che provocano una sensazione sgradevole in bocca sono spesso associati a un gusto pungente e poco piacevole. Questo sapore può essere descritto come acido o astringente, evocando una sensazione di fastidio o disgusto. Si tratta di un gusto che non si desidera assaporare, spesso legato a gusti poco gradevoli o a reazioni di rifiuto.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sgraditi come il fiele" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sgraditi come il fiele". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sgraditi come il fiele" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sgraditi come il fiele" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Amari:

A Ancona M Milano A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sgraditi come il fiele" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

