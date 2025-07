Sgraditi... come il fiele nei cruciverba: la soluzione è Amari

AMARI

Curiosità e Significato di Amari

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Amari

Perché la soluzione è Amari? La parola amari si riferisce a sapori fortemente pungenti e sgradevoli, come quelli di alcune piante o medicine. In senso figurato, indica emozioni negative o sentimenti spiacevoli, come l'amarezza. Quindi, quando si dice sgraditi... come il fiele, si allude a qualcosa che provoca fastidio o disgusto, proprio come il sapore amaro che lascia un retrogusto sgradevole.

Come si scrive la soluzione Amari

Hai davanti la definizione "Sgraditi... come il fiele" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

