AMARI

Curiosità e Significato di Amari

Approfondisci la parola di 5 lettere Amari: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Amari? Amari indica sapori o gusti che risultano sgradevoli, spesso pungenti o acidi, come alcune bevande o alimenti. Il termine deriva dal latino amarus, che significa amaro. Quando si dice che qualcosa è disgustoso come il fiele, si fa riferimento a un sapore estremamente sgradevole, proprio come quello degli amari, che suscitano una reazione di disgusto.

Come si scrive la soluzione Amari

Se "Disgustosi come il fiele" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

