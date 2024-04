La Soluzione ♚ Era una linea difensiva tra la Britannia e la Scozia

La definizione e la soluzione di 14 lettere: Era una linea difensiva tra la Britannia e la Scozia. VALLO DI ADRIANO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Era una linea difensiva tra la britannia e la scozia: Il Vallo di Adriano (in latino Vallum Hadriani, in inglese Hadrian's Wall o Roman Wall) era una imponente fortificazione in pietra, fatta costruire dall'imperatore romano Adriano nella prima metà del II secolo come confine con le tribù dei Pitti, che segnava il confine tra la provincia romana della Britannia e la Caledonia. Questa fortificazione divideva l'isola in due parti. Il vallo di Adriano faceva parte del limes romano e venne costruito per prevenire le incursioni delle tribù dei Pitti che calavano da nord. Il nome viene ancor oggi talvolta usato per indicare il confine tra Scozia e Inghilterra, anche se il muro non segue il confine ...

