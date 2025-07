Si stringe in più persone nei cruciverba: la soluzione è Patto

PATTO

Curiosità e Significato di Patto

Perché la soluzione è Patto? Patto indica un accordo tra due o più persone, spesso per condividere obiettivi o rispettare impegni comuni. È un'intesa che stringe legami e fiducia, creando un'alleanza tra le parti coinvolte. Può essere formale, come un contratto, o informale, basato sulla buona fede. In ogni caso, rappresenta una promessa di collaborazione e rispetto reciproco.

Come si scrive la soluzione Patto

Se "Si stringe in più persone" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

