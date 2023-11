La definizione e la soluzione di: Il mare tra i Dardanelli e il Bosforo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Il mare tra i Dardanelli e il Bosforo

Il mare tra i Dardanelli e il Bosforo, noto anche come mare di Marmara, è una splendida e strategica massa d'acqua situata nella regione nord-occidentale della Turchia. Questo mare collega il Mar Egeo al Mar Nero ed è caratterizzato da una posizione geografica unica e affascinante. Con le sue acque turchesi e le coste pittoresche, il mare di Marmara offre paesaggi mozzafiato e una ricca biodiversità marina. È circondato da città affascinanti come Istanbul, che si estende sia sulla sponda europea che su quella asiatica, e offre un importante punto di passaggio per le rotte commerciali che collegano l'Europa all'Asia. Il mare di Marmara è una delle vie navigabili più trafficate al mondo, con un intenso flusso di navi che attraversano il Bosforo e i Dardanelli. Questa regione marina rappresenta un punto di incontro tra culture, tradizioni e influenze geografiche, rendendola un luogo di grande importanza storica e strategica.

Altre risposte : Porto della Scozia sul mare del Nord; Il padre delle Ninfe del mare ; Profilo visto dal mare ; È detta anche cetriolo di mare ; Un tipo di diga costruita in mare aperto; È compreso tra il Bosforo e i dardanelli ; Quello dei dardanelli collega mar Egeo e mar Nero; L isola della Turchia all imbocco dei dardanelli ; C è quello dei dardanelli e quello di Gibilterra; È compreso tra il bosforo e i Dardanelli; La perla del bosforo ; Città turca affacciata sul bosforo ; Il bosforo lo collega al Mediterraneo;

Cerca altre Definizioni