Piccola barca con un albero solo e con la vela latina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccola barca con un albero solo e con la vela latina' è 'Tartana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARTANA

Perché la soluzione è Tartana? Una tartana è una piccola imbarcazione dotata di un unico albero e di una vela latino, tipica delle zone costiere. È spesso utilizzata per la pesca o il trasporto di persone e merci lungo le coste, grazie alle sue dimensioni ridotte e alla manovrabilità. La sua forma semplice e funzionale la rende ideale per navigare in acque calme o poco profonde. La tartana rappresenta una tradizione marinara antica e radicata.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Piccola barca con un albero solo e con la vela latina" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccola barca con un albero solo e con la vela latina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Quando la definizione "Piccola barca con un albero solo e con la vela latina" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccola barca con un albero solo e con la vela latina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tartana:

T Torino A Ancona R Roma T Torino A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccola barca con un albero solo e con la vela latina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

